«Тоттенхэм» не связывался с Эшпириту Санту

Португальский наставник «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту, готовящийся попрощаться с «волками» в конце сезона после 4 лет работы, не возглавит «Тоттенхэм».

Бывший вратарь московского «Динамо», об уходе которого пресс-служба «Вулверхэмптона» объявила в пятницу, покидает «волков» не по причине освобождающегося места в «Тоттенхэме».

Издание Sky Sports также добавляет, что «шпоры» будут искать тренера, пропагандирующего атакующий футбол и соответствующего «генам» «Тоттенхэма».

Добавим, что «Вулверхэмптон» в преддверии заключительного тура АПЛ располагается на 12-й строке в турнирной таблице.