Кейн покинет «Тоттенхэм»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сменит клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, футболист сборной Англии уведомил руководство «Тоттенхэма» о своем решении покинуть клуб. «Шпоры» уже начали искать нападающего, который заменит Кейна. Отмечается, что Гарри хочет остаться в английской Премьер-лиге, интерес к футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».

27-летний Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», в нынешнем сезоне он сыграл 47 матчей за клуб, забил 32 гола и отдал 16 голевых передач. Контракт форварда с лондонцами рассчитан до 30 июня 2024 года.