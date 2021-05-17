Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Кейн покинет «Тоттенхэм»

17 Мая 2021, 21:20,

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн сменит клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Sky Sports, футболист сборной Англии уведомил руководство «Тоттенхэма» о своем решении покинуть клуб. «Шпоры» уже начали искать нападающего, который заменит Кейна. Отмечается, что Гарри хочет остаться в английской Премьер-лиге, интерес к футболисту проявляют «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси».

27-летний Кейн является воспитанником «Тоттенхэма», в нынешнем сезоне он сыграл 47 матчей за клуб, забил 32 гола и отдал 16 голевых передач. Контракт форварда с лондонцами рассчитан до 30 июня 2024 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн
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Комментарии (2)
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0
fireland
17 Мая 2021, 21:25

В Челси бы его.

0
Underdog
17 Мая 2021, 21:23

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