Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Тоттенхэм» потерял шансы на попадание в пятёрку лучших клубов Англии

19 Мая 2021, 21:52,

В чемпионате Англии по футболу состоялись ещё три матча 37-го тура.

«Тоттенхэм», несмотря на то, что забил первым усилиями Бергвейна в матче против «Астон Виллы», не сумел отстоять свои ворота, пропустив два мяча от Уоткинса и Регилона, отметившегося с автоголом.

Осечкой «шпор» воспользовался «Эвертон», сравнявшийся по очкам – 59 зачётных баллов. «Ириски» победили с минимальным счётом «Вулверхэмптон», а единственный мяч на свой лицевой счёт записал Ришарлисон.

«Ньюкасл» же без особых проблем переиграл «Шеффилд Юнайтед», который уже потерял все шансы на сохранение прописки в АПЛ. Матч также завершился минимальной победой хозяев, гол забил Уиллок.

Протокол игры  
Тоттенхэм 1:2 Астон Вилла
(1:0) Бергвейн Стевен 8'    
    20' Регилон Серхио (1:1)
    39' Уоткинс Олли (1:2)
Льорис Уго Танганга Джафет   83' (Доэрти Мэтт (   83') Алдервейрельд Тоби Дайер Эрик Регилон Серхио Уинкс Гарри   74' (Н'Домбеле Тангай (   74') Хёйбьерг Пьер-Эмиль   43' Бергвейн Стевен   72' (Бэйл Гарет (   72') Алли Деле Сон Хынмин Кейн Гарри
Запасные: Ламела Эрик Санчес Давинсон Орье Серж Ло Чельсо Джовани Лукас Моура Харт Джо
Мартинес Эмилиано Конса Эзри Хаус Кортни Мингс Тайрон Таргетт Мэтт Макгинн Джон   90' Накамба Марвелус   89' (Чуквуэмека Карни (   89') Траоре Бертран Грилиш Джек   73' (Соарес Дуглас (   73') Эль-Гази Анвар Уоткинс Олли
Запасные: Рамси Джакоб Эль-Мухамади Ахмед Тейлор Нил Уэсли Мораес Стир Джед Баркли Росс Филоген-Бидас Джейден
19 мая. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

Протокол игры  
Эвертон 1:0 Вулверхэмптон
(1:0) Ришарлисон 48'    
Пикфорд Джордан Годфри Бен Мина Йерри Кин Майкл Динь Люка Коулмэн Шеймус   82' (Дэвис Том (   82') Дукуре Абдулай   90' (Холгейт Мэйсон (   90') Аллан Маркес Сигурдссон Гильфи   86' (Гомеш Андре (   86') Ришарлисон Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Кинг Джошуа Ольсен Робин Бернард Дуарте Делф Фабиан Нкунку Нильс Айуоби Алекс
Радди Джон Боли Вийи   80' (Витинью II (   80') Коди Конор Килман Макс Семеду Нелсон   80' Моутинью Жоау   80' (Дендонкер Леандер (   80') Невеш Рубен Аит-Нури Раян Гиббс-Уайт Морган   68' (Виллиан Жозе (   68') Траоре Адама Силва Фабио
Запасные: Патрисиу Руй Хувер Ки-Джана Марсал Фернандо Сендергор Андреас Саисс Ромен
19 мая. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).

 

Протокол игры  
Ньюкасл 1:0 Шеффилд Юнайтед
(1:0) Уиллок Джо 45'    
Дубравка Мартин Крафт Эмиль Фернандес Федерико Дамметт Пол Мёрфи Джейкоб Уиллок Джо   85' (Кэрролл Эндрю (   85') Шелви Джонджо Альмирон Мигель Ритчи Мэтт Сен-Максимен Аллан   72' (Лонгстафф Шон (   72') Жоэлинтон   46' (Гейл Дуайт (   46')
Запасные: Льюис Джамал Лонгстафф Мэттью Хендрик Джефф Кларк Киран Гиллеспи Марк Манкильо Хави
Ремсдейл Аарон Башам Крис Иган Джон Робинсон Джек Богл Джейден Флек Джон Норвуд Оливер   24' Осборн Бен   68' (Брюстер Риан (   68') Стивенс Энда   31' Макголдрик Дэвид Daniel Jebbison
Запасные: Гордон Кайрон Harry Boyes Брант Зак Лоу Макс Ландстрем Джон Джагелка Фил Фодеринхэм Уэсли Femi Seriki
19 мая. Стадион "Сент-Джеймс Парк".

 

Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
Теги: Тоттенхэм, Эвертон, Ньюкасл, Вулверхэмптон, Астон Вилла, Шеффилд Юнайтед
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
19 Мая 2021, 22:08

Тоттенхэм в своём стиле. Забавно будет, если вообще мимо еврокубков пролетят.

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