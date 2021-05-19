«Тоттенхэм» потерял шансы на попадание в пятёрку лучших клубов Англии

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19 Мая 2021, 21:52,
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В чемпионате Англии по футболу состоялись ещё три матча 37-го тура.
«Тоттенхэм», несмотря на то, что забил первым усилиями Бергвейна в матче против «Астон Виллы», не сумел отстоять свои ворота, пропустив два мяча от Уоткинса и Регилона, отметившегося с автоголом.
Осечкой «шпор» воспользовался «Эвертон», сравнявшийся по очкам – 59 зачётных баллов. «Ириски» победили с минимальным счётом «Вулверхэмптон», а единственный мяч на свой лицевой счёт записал Ришарлисон.
«Ньюкасл» же без особых проблем переиграл «Шеффилд Юнайтед», который уже потерял все шансы на сохранение прописки в АПЛ. Матч также завершился минимальной победой хозяев, гол забил Уиллок.
Протокол игры
|Тоттенхэм
|1:2
|Астон Вилла
|(1:0) Бергвейн Стевен 8'
|20' Регилон Серхио (1:1)
|39' Уоткинс Олли (1:2)
Льорис Уго • Танганга Джафет 83' ( Доэрти Мэтт ( 83') • Алдервейрельд Тоби • Дайер Эрик • Регилон Серхио • Уинкс Гарри 74' ( Н'Домбеле Тангай ( 74') • Хёйбьерг Пьер-Эмиль • 43'Бергвейн Стевен 72' ( Бэйл Гарет ( 72') • Алли Деле • Сон Хынмин • Кейн Гарри
Запасные: Ламела Эрик • Санчес Давинсон • Орье Серж • Ло Чельсо Джовани • Лукас Моура • Харт Джо
Мартинес Эмилиано • Конса Эзри • Хаус Кортни • Мингс Тайрон • Таргетт Мэтт • Макгинн Джон • 90'Накамба Марвелус 89' ( Чуквуэмека Карни ( 89') • Траоре Бертран • Грилиш Джек 73' ( Соарес Дуглас ( 73') • Эль-Гази Анвар • Уоткинс Олли
Запасные: Рамси Джакоб • Эль-Мухамади Ахмед • Тейлор Нил • Уэсли Мораес • Стир Джед • Баркли Росс • Филоген-Бидас Джейден
19 мая. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
Протокол игры
|Эвертон
|1:0
|Вулверхэмптон
|(1:0) Ришарлисон 48'
Пикфорд Джордан • Годфри Бен • Мина Йерри • Кин Майкл • Динь Люка • Коулмэн Шеймус 82' ( Дэвис Том ( 82') • Дукуре Абдулай 90' ( Холгейт Мэйсон ( 90') • Аллан Маркес • Сигурдссон Гильфи 86' ( Гомеш Андре ( 86') • Ришарлисон • Калверт-Льюин Доминик
Запасные: Кинг Джошуа • Ольсен Робин • Бернард Дуарте • Делф Фабиан • Нкунку Нильс • Айуоби Алекс
Радди Джон • Боли Вийи 80' ( Витинью II ( 80') • Коди Конор • Килман Макс • Семеду Нелсон • 80'Моутинью Жоау 80' ( Дендонкер Леандер ( 80') • Невеш Рубен • Аит-Нури Раян • Гиббс-Уайт Морган 68' ( Виллиан Жозе ( 68') • Траоре Адама • Силва Фабио
Запасные: Патрисиу Руй • Хувер Ки-Джана • Марсал Фернандо • Сендергор Андреас • Саисс Ромен
19 мая. Стадион "Гудисон Парк" (Ливерпуль).
Протокол игры
|(1:0) Уиллок Джо 45'
Дубравка Мартин • Крафт Эмиль • Фернандес Федерико • Дамметт Пол • Мёрфи Джейкоб • Уиллок Джо 85' ( Кэрролл Эндрю ( 85') • Шелви Джонджо • Альмирон Мигель • Ритчи Мэтт • Сен-Максимен Аллан 72' ( Лонгстафф Шон ( 72') • Жоэлинтон 46' ( Гейл Дуайт ( 46')
Запасные: Льюис Джамал • Лонгстафф Мэттью • Хендрик Джефф • Кларк Киран • Гиллеспи Марк • Манкильо Хави
Ремсдейл Аарон • Башам Крис • Иган Джон • Робинсон Джек • Богл Джейден • Флек Джон • Норвуд Оливер • 24'Осборн Бен 68' ( Брюстер Риан ( 68') • Стивенс Энда • 31'Макголдрик Дэвид • Daniel Jebbison
Запасные: Гордон Кайрон • Harry Boyes • Брант Зак • Лоу Макс • Ландстрем Джон • Джагелка Фил • Фодеринхэм Уэсли • Femi Seriki
19 мая. Стадион "Сент-Джеймс Парк".
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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
|Теги: Тоттенхэм, Эвертон, Ньюкасл, Вулверхэмптон, Астон Вилла, Шеффилд Юнайтед
Тоттенхэм в своём стиле. Забавно будет, если вообще мимо еврокубков пролетят.