«Тоттенхэм» потерял шансы на попадание в пятёрку лучших клубов Англии

В чемпионате Англии по футболу состоялись ещё три матча 37-го тура.

«Тоттенхэм», несмотря на то, что забил первым усилиями Бергвейна в матче против «Астон Виллы», не сумел отстоять свои ворота, пропустив два мяча от Уоткинса и Регилона, отметившегося с автоголом.

Осечкой «шпор» воспользовался «Эвертон», сравнявшийся по очкам – 59 зачётных баллов. «Ириски» победили с минимальным счётом «Вулверхэмптон», а единственный мяч на свой лицевой счёт записал Ришарлисон.

«Ньюкасл» же без особых проблем переиграл «Шеффилд Юнайтед», который уже потерял все шансы на сохранение прописки в АПЛ. Матч также завершился минимальной победой хозяев, гол забил Уиллок.