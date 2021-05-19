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Стадион «Тоттенхэма» признан лучшим в мире

19 Мая 2021, 20:42,

«Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» стал лучшей ареной мира.

Фирма Buro Happold, которая занимается архитектурными строениями, выдала рейтинг лучших стадионов планеты. Арены оценивались в три критерия - продажи билетов, доходы в день матчей (трансляции, фудкорты и остальное), а также «эффект 12-ого игрока» (насколько важен для команды фактор домашнего поля). 

Первое место занял домашний стадион «Тоттенхэма». На втором расположилась ещё одна английская арена - «Уэмбли». Тройку замыкает «Камп Ноу», где выступает «Барселона»

Единственной российской ареной, которая попала в топ-60, стала «Газпром-Арена», занявшая 21 строчку. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Зенит, Тоттенхэм, Уэмбли, Камп Ноу
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