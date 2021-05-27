«Лестер» нацелился на Бертрана

Руководство «Лестера» провело переговоры с представителями защитника «Саутгемптона» Райана Бертрана, который в конце июня станет свободным агентом.

Об этом сообщило авторитетное издание Sky Sports. Отмечается, что Бертран – не единственная опция для усиления проблемной позиции. Наставник «Лестера» Брендан Роджерс является поклонником 26-летнего Робина Госенса из «Аталанты», а юное дарование «Спортинга» Нуну Мендеш привлекает специалиста из Северной Ирландии возрастом – ему всего 18 лет. Бертран немного не вписывается в концепцию «Лестера», который предпочитает приглашать молодых игроков с целью дальнейшей выгодной перепродажи.