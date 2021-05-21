Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​«Арсенал» - на 2 месте по лондонским дерби этого сезона

21 Мая 2021, 12:14,

«Арсенал» занимает только 9 место в турнирной таблице Премьер-лиги перед заключительным игровым днём, но если составить таблицу исключительно для представителей столицы, то там ситуация для «канониров» куда более радужная. Они идут вторыми, отставая от «Челси» лишь на один зачётный балл. Очевидно, «Арсеналу» не помешало бы настраиваться на остальные матчи точно так же, как он настраивается на городские противостояния.

Таблица лондонских дерби АПЛ сезона 2020/2021

М Команда И В Н П РМ О
1 Челси 10 7 1 2 17:5 22
2 Арсенал 10 6 3 1 18:10 21
3 Тоттенхэм 10 3 4 3 14:11 13
4 Вест Хэм 10 3 4 3 14:16 13
5 Кристал Пэлас 10 1 4 5 9:21 7
6 Фулхэм 10 0 4 6 3:12 4

Отметим, что «Арсенал» ещё сохраняет шансы на попадание в еврокубки, хотя далеко не всё зависит от команды Унаи Эмери. В последнем туре «канониры» сыграют против «Брайтона» на своём поле.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Челси, Арсенал Лондон, Тоттенхэм, Вест Хэм, Фулхэм, Кристал Пэлас
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