«Тоттенхэм» предложил работу Аллегри

Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви усиленно ищет нового главного тренера для «шпор» после увольнения Жозе Моуринью. Португальца заменил Райан Мэйсон, но неопытный специалист вряд ли поведет лондонцев в новый сезон.

Как сообщает AS, в «Тоттенхэме» обращались к Массимилиано Аллегри, который после ухода из «Ювентуса» вот уже два года остается без работы. Итальянский наставник взял время на обдумывание предложения, но вряд ли «шпоры» будут фаворитами в этой борьбе.

Предполагается, что Аллегри имеет лучшие шансы стать преемником Зинедина Зидана в «Реале», если француз все же решит уйти.