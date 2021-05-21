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«Тоттенхэм» предложил работу Аллегри

21 Мая 2021, 00:44,

Президент «Тоттенхэма» Даниэль Леви усиленно ищет нового главного тренера для «шпор» после увольнения Жозе Моуринью. Португальца заменил Райан Мэйсон, но неопытный специалист вряд ли поведет лондонцев в новый сезон.

Как сообщает AS, в «Тоттенхэме» обращались к Массимилиано Аллегри, который после ухода из «Ювентуса» вот уже два года остается без работы. Итальянский наставник взял время на обдумывание предложения, но вряд ли «шпоры» будут фаворитами в этой борьбе.

Предполагается, что Аллегри имеет лучшие шансы стать преемником Зинедина Зидана в «Реале», если француз все же решит уйти.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Тоттенхэм, Массимилиано Аллегри, Даниэль Леви
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