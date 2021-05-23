Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Кейн стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом АПЛ

23 Мая 2021, 20:22,

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом английской Премьер-лиги сезона 2020/21. 

На счету английского форварда 23 забитых мяча и 14 голевых передач. Как сообщает Gracenote Live, до Кейна стать лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом одновременно удавалось только Энди Коулу, который в сезоне 1993/94 забил за «Ньюкасл» 32 мяча, отдав 13 успешных передач. 

Гарри Кейн ещё не решил, останется ли в «Тоттенхэме» на следующий сезон. Нападающий считает, что клуб хочет получить за него 100 миллионов евро. На форварда претендуют «Барселона» и мадридский «Реал». 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн
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Комментарии (2)
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0
Super fanat
23 Мая 2021, 21:27

Переход давно назрел. Три сезона назад. Несправедливо будет, если такой форвард, который и в подыгрыше хорош, и у ворот убийственен, останется без трофеев на данном этапе карьеры.

0
Misha_diablo_football
23 Мая 2021, 21:15

Молодчина Гаррик повторил рекорд 27 летней давности, теперь нужно на повышение только не в Испанию, топ клубы АПЛ и ПСЖ вполне реальные клубы для успешного развития карьеры и трофеев...

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