Кейн стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом АПЛ

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23 Мая 2021, 20:22,
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Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом английской Премьер-лиги сезона 2020/21.
На счету английского форварда 23 забитых мяча и 14 голевых передач. Как сообщает Gracenote Live, до Кейна стать лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом одновременно удавалось только Энди Коулу, который в сезоне 1993/94 забил за «Ньюкасл» 32 мяча, отдав 13 успешных передач.
Гарри Кейн ещё не решил, останется ли в «Тоттенхэме» на следующий сезон. Нападающий считает, что клуб хочет получить за него 100 миллионов евро. На форварда претендуют «Барселона» и мадридский «Реал».
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн
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