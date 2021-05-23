Кейн стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом английской Премьер-лиги сезона 2020/21.

На счету английского форварда 23 забитых мяча и 14 голевых передач. Как сообщает Gracenote Live, до Кейна стать лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом одновременно удавалось только Энди Коулу, который в сезоне 1993/94 забил за «Ньюкасл» 32 мяча, отдав 13 успешных передач.

Гарри Кейн ещё не решил, останется ли в «Тоттенхэме» на следующий сезон. Нападающий считает, что клуб хочет получить за него 100 миллионов евро. На форварда претендуют «Барселона» и мадридский «Реал».