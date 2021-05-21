Многолетний капитан «Лестера» Морган завершает карьеру

Капитан «Лестера» Уэс Морган, который помогал «Лестеру» завоевать чемпионский титул в Англии в сезоне 2015/16, завершает карьеру. Его последним матчем станет поединок 38-го тура АПЛ против «Тоттенхэма», в котором коллектив Брендана Роджерса будет решать задачу по завоевании путевки в Лигу чемпионов.

Бывший игрок сборной Ямайки провел в составе «Лестера» 324 официальных матча. Примечательно, что Морган появился в клубе в январе 2012 года и в следующем сезоне стал капитаном «лис».

В чемпионском сезоне «Лестера» Уэс Морган не пропустил ни одной минуты. Вместе с ним клуб покинет еще один триумфатор 2016 года, Кристиан Фухс.