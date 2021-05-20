Бридж: «Кейн был бы отличной заменой Агуэро»

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Уэйн Бридж считает, что форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн окажется в «Манчестер Сити», если захочет уйти от «шпор» за трофеями.

- Я был бы рад видеть его в «Челси», и Роман Абрамович может себе позволить его приобрести, но все же мне кажется, что он окажется в «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола может повлиять на его выбор. В «Сити» хотят такого форварда и нуждаются в нем, - приводит слова Бриджа Вettingexpert.

- Кейн и Агуэро - определенно разные, но их объединяет любовь к забитым голам. Я считаю, Кейн был бы отличной заменой Куну. Гарри может оказаться в окружении де Брёйне, Мареза, Фодена, Стерлинга - это словно досрочное Рождество, - заключил Бридж.

Напомним, что в конце сезона Серхио Агуэро уйдет из «Манчестер Сити».