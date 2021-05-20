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Бридж: «Кейн был бы отличной заменой Агуэро»

20 Мая 2021, 23:50,

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Уэйн Бридж считает, что форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн окажется в «Манчестер Сити», если захочет уйти от «шпор» за трофеями.

- Я был бы рад видеть его в «Челси», и Роман Абрамович может себе позволить его приобрести, но все же мне кажется, что он окажется в «Манчестер Сити». Хосеп Гвардиола может повлиять на его выбор. В «Сити» хотят такого форварда и нуждаются в нем, - приводит слова Бриджа Вettingexpert.

- Кейн и Агуэро - определенно разные, но их объединяет любовь к забитым голам. Я считаю, Кейн был бы отличной заменой Куну. Гарри может оказаться в окружении де Брёйне, Мареза, Фодена, Стерлинга - это словно досрочное Рождество, - заключил Бридж.

Напомним, что в конце сезона Серхио Агуэро уйдет из «Манчестер Сити».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Гарри Кейн, Уэйн Бридж
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