Фридель: «Конте станет своим для болельщиков «Тоттенхэма»

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05 Июня 2021, 00:11,
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Бывший голкипер «Блэкберна» и «Тоттенхэма» Брэд Фридель уверен, что итальянский специалист Антонио Конте сможет завоевать доверие болельщиков «шпор».
«Тоттенхэм» в середине апреля расстался с португальцем Жозе Моуринью, которого заменил 29-летний экс-игрок «шпор» Райан Мэйсон. В зарубежных СМИ активно просачивается информация, что следующим наставником лондонского клуба станет Антонио Конте.
Американский вратарь, завершивший профессиональную карьеру на пятом десятке, уверен, что Конте встретят очень позитивно, невзирая на опыт работы последнего в лондонском «Челси». Этими мыслями Брэд поделился в беседе с журналистами Sky Sports.
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Евро-Футбол.Ру Георгий Артмеладзе
|Теги: Тоттенхэм, Антонио Конте, Апл