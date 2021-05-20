​В Англии зафиксирована беспрецедентная статистика гостевых побед

В Премьер-лиге Англии в ближайшее воскресенье, 23 мая, пройдёт заключительный тур. Какими бы ни были его результаты, сезон завершится с большим количеством гостевых побед, чем домашних (в настоящий момент 150 против 137).

Как сообщают эксперты футбольной статистики из Opta, в истории четырёх лучших футбольных дивизионов Англии ещё не было сезона, когда гостевых побед больше, чем домашних. Нынешний сезон в этом плане является беспрецедентным.

Добавим, что чемпионом Англии в нынешнем сезоне стал «Манчестер Сити». Второе место уже точно займёт «Манчестер Юнайтед», а за две оставшиеся путёвки в Лигу чемпионов борются «Челси», «Ливерпуль» и «Лестер».