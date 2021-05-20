Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​В Англии зафиксирована беспрецедентная статистика гостевых побед

20 Мая 2021, 08:42,

В Премьер-лиге Англии в ближайшее воскресенье, 23 мая, пройдёт заключительный тур. Какими бы ни были его результаты, сезон завершится с большим количеством гостевых побед, чем домашних (в настоящий момент 150 против 137).

Как сообщают эксперты футбольной статистики из Opta, в истории четырёх лучших футбольных дивизионов Англии ещё не было сезона, когда гостевых побед больше, чем домашних. Нынешний сезон в этом плане является беспрецедентным.

Добавим, что чемпионом Англии в нынешнем сезоне стал «Манчестер Сити». Второе место уже точно займёт «Манчестер Юнайтед», а за две оставшиеся путёвки в Лигу чемпионов борются «Челси», «Ливерпуль» и «Лестер».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата
Отменённые голы нипочём: «Челси» отомстил «Лестеру» за Кубок и выкинул «лис» из топ-тройки чемпионата


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола