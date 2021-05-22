​Тухель: Все хотят подписать Кейна

Главный тренер «Челси» Томас Тухель на пресс-конференции получил вопрос о форварде Гарри Кейне.

«Если вы найдёте в мире тренера, который скажет, что не хочет иметь Кейна в своём составе, позвоните мне. Я хотел бы поговорить с этим парнем и услышать его идеи о том, как атаковать и забивать.

Всем нравится Кейн, но давайте будем предельно ясны. Он является игроком «Тоттенхэма», у него есть долгосрочный контракт, и мы не хотим делать какие-то неуважительные комментарии», - сказал Тухель журналистам.

В 48 матчах сезона 2020/2021 Гарри Кейн сделал 48 результативных действий (32 гола и 16 голевых передач).