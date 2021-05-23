Бэйл прибил «Лестер», не пустив Варди и компанию в Лигу чемпионов

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23 Мая 2021, 19:57,
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В центральном матче 38-го тура АПЛ сошлись «Лестер» и «Тоттенхэм».
|(1:0) Варди Джейми 18'
|41' Кейн Гарри (1:1)
|(2:1) Варди Джейми 52'
|76' Шмейхель Каспер (2:2)
|87' Бэйл Гарет (2:3)
|90' Бэйл Гарет (2:4)
Центральный матч последнего тура АПЛ просто пестрил интригами. «Лестер» и «Тоттенхэму» нужны были победы для решения собственных еврокубковых задач. И не только свои победы, ещё и осечки конкурентов. «Лестер» в случае победы над «Тоттенхэмом» переключался на матчи «Ливерпуля» и «Челси». «Лисам» нужна любая осечка «красных», либо лучшая разница мячей - нужно отыграть +4.
«Тоттенхэму» победа над «Лестером» нужна была, чтобы променять новомодную Лигу конференций на Лигу Европы. Но и при успехе «шпоры» сразу спросили бы результат матча «Вест Хэма», ведь «молотобойцам» даже ничьей с «Саутгемптоном» достаточно, чтобы быть выше «Тоттенхэма». Масса раскладов, которые считать устанешь, поэтому все взоры просто обратились на футбольное поле.
Возможно, последний свой матч за «шпор» провёл Гарри Кейн, привычно составивший пару нападения с Соном. Матч стартовал в максимально плотной борьбе, с медленными атаками. Как водится в такой ситуации, первое же хорошее наступление стало голевым. Варди на скорости влетел в штрафную площадь, обыграл уже Тоби, но упал. Тейлор долго думал, сам посмотрел повтор и указал на «точку». Сам же пострадавший пенальти реализовал, разбросав Льориса и мяч по разным углам – 1:1. Но далее у «Лестера» дела пошли не очень. Сначала Фофана покинул поле из-за травмы, а под конец тайма «Тоттенхэм» отыгрался.
Фанаты «шпор» долго будут скучать по голам Кейна, если Гарри уйдёт. Опять же форвард оказался самым расторопным на угловом ударе. В ходе суматохи Сон набросил в центр штрафной площади, а Кейн просто прошил Шмейхеля – 1:1. Правда, уже на старте второго тайма «Лестер» вновь лидировал. Джейми Варди заработал второй пенальти (теперь в борьбе с Давинсоном Санчесом) и вновь сам же его реализовал – 2:1.
И вроде всё хорошо складывалось для «Лестера» - «Челси» проигрывал и пропускал в Лигу чемпионов, но тут подвёл тот, от кого меньше всего ожидаешь. Каспер Шмейхель вновь сплоховал на угловом ударе. В этот раз он кулаком срезал мяч в свои ворота, испугавшись то ли подачи Сона, то ли борьбы с Санчесом – 2:2. «Тоттенхэм» будто взбодрился, проснулся. Сон ещё два момента упустил, но победу «шпоры» всё-таки добыли. Кейн вывел того же Сона на рандеву с голкипером, тот Шмейхеля обыграл и покатил на Бэйла, который поставил точку.
Валлиец ещё отличился на шестой добавленной минуте (2:4), попросту добив «Лестер». Из-за поражения «Челси» могли «лисы» рассчитывать на Лигу чемпионов, но «добровольно» от неё отказались.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Тоттенхэм, Лестер
Челси отлетел так отлетел)) Теперь должны Тоттенхему проставиться))
Да и нечего им там делать.
Дружище Гарет удружил так удружил: спас Челси от катастрофы. Век помнить буду!