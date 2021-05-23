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Бэйл прибил «Лестер», не пустив Варди и компанию в Лигу чемпионов

23 Мая 2021, 19:57,

В центральном матче 38-го тура АПЛ сошлись «Лестер» и «Тоттенхэм».

Протокол игры  
Лестер 2:4 Тоттенхэм
(1:0) Варди Джейми 18'    
    41' Кейн Гарри (1:1)
(2:1) Варди Джейми 52'    
    76' Шмейхель Каспер (2:2)
    87' Бэйл Гарет (2:3)
    90' Бэйл Гарет (2:4)
Шмейхель Каспер Кастань Тимоти Фофана Уэсли   21' (Менди Нампалис (   21') Сёюнджю Чаглар Олбрайтон Марк   80' (Перес Айосе (   80') Тилеманс Юри Ндиди Уилфред Томас Люк Мэддисон Джеймс   62' (Рикарду Перейра II (   62') Ихеаначо Келечи Варди Джейми
Запасные: Амарти Даниэль Морган Уэс Фухс Кристиан Прат Деннис Чодури Хамза Уорд Дэнни II
Льорис Уго Доэрти Мэтт Санчес Давинсон Алдервейрельд Тоби Регилон Серхио Хёйбьерг Пьер-Эмиль Уинкс Гарри   83' Бергвейн Стевен   58'   68' (Бэйл Гарет (   68') Алли Деле   68' (Лукас Моура (   68') Сон Хынмин   90' (Родон Джо (   90') Кейн Гарри
Запасные: Джон Найл Ламела Эрик Скарлетт Дейн Дайер Эрик Винисиус Карлос Харт Джо
23 мая. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

Центральный матч последнего тура АПЛ просто пестрил интригами. «Лестер» и «Тоттенхэму» нужны были победы для решения собственных еврокубковых задач. И не только свои победы, ещё и осечки конкурентов. «Лестер» в случае победы над «Тоттенхэмом» переключался на матчи «Ливерпуля» и «Челси». «Лисам» нужна любая осечка «красных», либо лучшая разница мячей - нужно отыграть +4.

«Тоттенхэму» победа над «Лестером» нужна была, чтобы променять новомодную Лигу конференций на Лигу Европы. Но и при успехе «шпоры» сразу спросили бы результат матча «Вест Хэма», ведь «молотобойцам» даже ничьей с «Саутгемптоном» достаточно, чтобы быть выше «Тоттенхэма». Масса раскладов, которые считать устанешь, поэтому все взоры просто обратились на футбольное поле.

Embed from Getty Images

Возможно, последний свой матч за «шпор» провёл Гарри Кейн, привычно составивший пару нападения с Соном. Матч стартовал в максимально плотной борьбе, с медленными атаками. Как водится в такой ситуации, первое же хорошее наступление стало голевым. Варди на скорости влетел в штрафную площадь, обыграл уже Тоби, но упал. Тейлор долго думал, сам посмотрел повтор и указал на «точку». Сам же пострадавший пенальти реализовал, разбросав Льориса и мяч по разным углам – 1:1. Но далее у «Лестера» дела пошли не очень. Сначала Фофана покинул поле из-за травмы, а под конец тайма «Тоттенхэм» отыгрался.

Фанаты «шпор» долго будут скучать по голам Кейна, если Гарри уйдёт. Опять же форвард оказался самым расторопным на угловом ударе. В ходе суматохи Сон набросил в центр штрафной площади, а Кейн просто прошил Шмейхеля – 1:1. Правда, уже на старте второго тайма «Лестер» вновь лидировал. Джейми Варди заработал второй пенальти (теперь в борьбе с Давинсоном Санчесом) и вновь сам же его реализовал – 2:1.

Embed from Getty Images

И вроде всё хорошо складывалось для «Лестера» - «Челси» проигрывал и пропускал в Лигу чемпионов, но тут подвёл тот, от кого меньше всего ожидаешь. Каспер Шмейхель вновь сплоховал на угловом ударе. В этот раз он кулаком срезал мяч в свои ворота, испугавшись то ли подачи Сона, то ли борьбы с Санчесом – 2:2. «Тоттенхэм» будто взбодрился, проснулся. Сон ещё два момента упустил, но победу «шпоры» всё-таки добыли. Кейн вывел того же Сона на рандеву с голкипером, тот Шмейхеля обыграл и покатил на Бэйла, который поставил точку.

Валлиец ещё отличился на шестой добавленной минуте (2:4), попросту добив «Лестер». Из-за поражения «Челси» могли «лисы» рассчитывать на Лигу чемпионов, но «добровольно» от неё отказались.

Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Тоттенхэм, Лестер
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Комментарии (3)
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0
Марченко Максим
23 Мая 2021, 20:14

Челси отлетел так отлетел)) Теперь должны Тоттенхему проставиться))

0
slain
23 Мая 2021, 20:05

Да и нечего им там делать.

0
orient
23 Мая 2021, 20:02

Дружище Гарет удружил так удружил: спас Челси от катастрофы. Век помнить буду!

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