​«Манчестер Сити» хочет купить Кейна

|
01 Января 2021, 15:55,
|
|
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн находится в сфере интересов «Манчестер Сити». Как сообщает Daily Mail, «горожане» рассматривают 27-летнего форварда в качестве замены для Серхио Агуэро. Стоимость трансфера может составить 90 миллионов фунтов (почти 102 миллиона евро).
В сезоне 2020/2021 Гарри Кейн провёл за «Тоттенхэм» двадцать три матча в различных соревнованиях. Нападающий записал на свой счёт шестнадцать забитых голов и тринадцать результативных передач на партнёров.
Отметим, что Гарри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Гарри Кейн