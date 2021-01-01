​«Манчестер Сити» хочет купить Кейна

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн находится в сфере интересов «Манчестер Сити». Как сообщает Daily Mail, «горожане» рассматривают 27-летнего форварда в качестве замены для Серхио Агуэро. Стоимость трансфера может составить 90 миллионов фунтов (почти 102 миллиона евро).

В сезоне 2020/2021 Гарри Кейн провёл за «Тоттенхэм» двадцать три матча в различных соревнованиях. Нападающий записал на свой счёт шестнадцать забитых голов и тринадцать результативных передач на партнёров.

Отметим, что Гарри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма».