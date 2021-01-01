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​«Манчестер Сити» хочет купить Кейна

01 Января 2021, 15:55,

Global Look Press

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн находится в сфере интересов «Манчестер Сити». Как сообщает Daily Mail, «горожане» рассматривают 27-летнего форварда в качестве замены для Серхио Агуэро. Стоимость трансфера может составить 90 миллионов фунтов (почти 102 миллиона евро).

В сезоне 2020/2021 Гарри Кейн провёл за «Тоттенхэм» двадцать три матча в различных соревнованиях. Нападающий записал на свой счёт шестнадцать забитых голов и тринадцать результативных передач на партнёров.

Отметим, что Гарри Кейн является воспитанником «Тоттенхэма».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Гарри Кейн
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