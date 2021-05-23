Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Тоттенхэм» в следующем сезоне сыграет в Лиге конференций

23 Мая 2021, 20:09,

В последнем туре чемпионата Англии 2020/21 «Тоттенхэм» одержал победу над Лестером со счетом 4:2. Благодаря этой победе «Тоттенхэм» получил возможность выступить в Лиге конференций в следующем сезоне. В итоговой турнирной таблице английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» занял седьмое место, набрав 62 очка. У «Лестера» на три очка больше, что даёт выход в групповой этап Лиги Европы. 

Возможными соперниками «Тоттенхэма» могут стать казанский «Рубин» и «Сочи», которые также пробились в Лигу конференций. 

Лига конференций станет третьим клубным турниром в Европе по значимости. В сезоне 2021/22 Лига конференций проведёт свой первый розыгрыш в истории. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Тоттенхэм
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