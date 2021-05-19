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​Гвардиола кратко ответил на вопрос о возможном трансфере Кейна

19 Мая 2021, 09:48,

Слухи говорят о том, что Гарри Кейн хочет сменить «Тоттенхэм» на другой клуб ближайшим летом. СМИ называют «Манчестер Сити» главным фаворитом в борьбе за форварда, забившего 32 гола и отдавшего 16 голевых передач в 47 матчах этого сезона.

После игры против «Брайтона» рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции получил вопрос о возможном трансфере Кейна. Ответ испанского специалиста был максимально краток: «Следующий вопрос, пожалуйста. Кейн играет за «Тоттенхэм».

Летом Гарри Кейну исполнится 28 лет. Форвард оценивается специалистами из transfermarkt в 120 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Хосеп Гвардиола, Гарри Кейн
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Комментарии (1)
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0
LMI
19 Мая 2021, 10:59

У Кейна нет иного варианта кроме как дожить свои футбольные годы в ТТХ

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