​Гвардиола кратко ответил на вопрос о возможном трансфере Кейна

Слухи говорят о том, что Гарри Кейн хочет сменить «Тоттенхэм» на другой клуб ближайшим летом. СМИ называют «Манчестер Сити» главным фаворитом в борьбе за форварда, забившего 32 гола и отдавшего 16 голевых передач в 47 матчах этого сезона.

После игры против «Брайтона» рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола на пресс-конференции получил вопрос о возможном трансфере Кейна. Ответ испанского специалиста был максимально краток: «Следующий вопрос, пожалуйста. Кейн играет за «Тоттенхэм».

Летом Гарри Кейну исполнится 28 лет. Форвард оценивается специалистами из transfermarkt в 120 миллионов евро.