​Ещё не всё решено: главные интриги последнего тура АПЛ

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21 Мая 2021, 17:33,
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Воскресным вечером в английской Премьер-лиге пройдут матчи заключительного игрового дня. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает ситуацию на разных участках турнирной таблицы и рассказывает о существующих интригах.
Разница мячей или личные встречи?
Два года назад Премьер-лига Англии дезориентировала русскоязычную армию поклонников английского футбола. Тогда на официальном сайте АПЛ появилась громкая новость о нововведениях, в заголовке которой упоминалось «личные встречи». Новость была составлена довольно сложно (по крайней мере, так могло показаться людям, для которых английский язык не родной), и многие подумали, что в АПЛ при равенстве очков личные встречи теперь будут превалировать над разницей мячей. Но нет. На самом деле нововведение заключалось в том, что при одинаковой разности мячей и одинаковому количеству забитых мячей команды стали сравниваться по личным встречам. Раньше в АПЛ результаты личных встреч не учитывались ни при каких обстоятельствах. До прошлого сезона команды с одинаковыми показателями забитых и пропущенных мячей либо признавались поделившими места, либо – если на кону стоял билет в Лигу чемпионов или ещё что-то важное – проводили дополнительный матч. Разобрались. Переходим непосредственно к интригам.
Кто попадёт в Лигу чемпионов
В АПЛ ситуация такая же, как в Серии А, - два билета в Лигу чемпионов уже разыграны, а ещё два в последнем туре разыграют три команды. Путёвки в сильнейший клубный турнир континента получили новоиспечённые чемпион «Манчестер Сити» и вице-чемпион «Манчестер Юнайтед». На два оставшихся пропуска в элитный клубный турнир претендуют «Челси», «Ливерпуль» и «Лестер».
|М
|Путёвка
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ:ПМ
|РМ
|О
|1
|ЛЧ
|Манчестер Сити
|37
|26
|5
|6
|78:32
|+46
|83
|2
|ЛЧ
|Манчестер Юнайтед
|37
|20
|11
|6
|71:43
|+28
|71
|3
|ЛЧ
|Челси
|37
|19
|10
|8
|57:34
|+23
|67
|4
|ЛЧ
|Ливерпуль
|37
|19
|9
|9
|66:42
|+24
|66
|5
|ЛЕ
|Лестер
|37
|20
|6
|11
|66:46
|+20
|66
«Астон Вилла» - «Челси»
«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас»
«Лестер» - «Тоттенхэм»
В АПЛ расклады анализировать чуть проще, чем в Серии А, поскольку результаты личных встреч можно не учитывать. Вероятность того, что хотя бы у двух команд из трио «Челси» - «Ливерпуль» - «Лестер» будет идентичная разница мячей едва ли достигает 1%.
«Челси» и «Ливерпуль» в заключительном туре встречаются с командами, которые турнирных задач уже не решают. Конечно, Рой Ходжсон хочет ударно выступить в последнем матче в своей тренерской карьере, но какова вероятность набора очков «Кристал Пэлас» на «Энфилде»? Скорее всего, «Челси» и «Ливерпуль» своего уже не упустят.
«Лестеру» можно попасть в Лигу чемпионов даже в случае побед «Ливерпуля» и «Челси», но команде Брендана Роджерса, чтобы обойти мерсисайдцев, придётся обыгрывать «Тоттенхэм» с разницей в пять голов, и это как минимум (смотря с каким счётом выиграет «Ливерпуль»). Всё идёт к тому, что «лисы» второй год останутся без Лиги чемпионов, проведя в топ-4 долгий отрезок турнирной дистанции. Это как будто ребёнку дали конфету с условием, что съесть её можно будет дома, а за пару шагов до точки назначения конфету забрали и убежали. И так второй год кряду.
В целом ситуация для «Лестера» такова, что нужно побеждать и надеяться на осечку кого-то из конкурентов. При ничьей «лисам» нужно надеяться на поражение «Ливерпуля» или очень крупное поражение «Челси». Команда Роджерса может оказаться в топ-4 даже при поражении, если «Кристал Пэлас» вынесет «Ливерпуль» мячей в пять-шесть, но это уже фантастика.
Кто попадёт в Лигу Европы и Лигу конференций
Первую путёвку в Лигу Европы получит неудачник борьбы за места в Лиге чемпионов, о которой мы сказали выше. А вот на 6 место и второй билет во второй по престижности евротурнир претендуют три команды – «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Эвертон» (спойлер – у «ирисок» шансов на ЛЕ практичкески нет). Они же могут оказаться в Лиге конференций – список претендентов тут пополняют «Арсенал» и даже «Лидс». Удобнее всего рассматривать борьбу за эти два билета в разные турниры совместно.
|М
|Путёвка
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ:ПМ
|РМ
|О
|6
|ЛЕ
|Вест Хэм
|37
|18
|8
|11
|59:47
|+12
|62
|7
|ЛК
|Тоттенхэм
|37
|17
|8
|12
|64:43
|+21
|59
|8
|Эвертон
|37
|17
|8
|12
|47:43
|+4
|59
|9
|Арсенал
|37
|17
|7
|13
|53:39
|+14
|58
|10
|Лидс
|37
|17
|5
|15
|59:53
|+6
|56
«Вест Хэм» - «Саутгемптон»
«Лестер» - «Тоттенхэм»
«Манчестер Сити» - «Эвертон»
«Арсенал» - «Брайтон»
«Лидс» - «Вест Бромвич»
«Лидс» сразу отбрасываем, потому как это несерьёзно. Команда Марсело Бьелсы окажется в Лиге конференций в том случае, если победит, «Тоттенхэм» и «Эвертон» проиграют, а «Арсенал» не выиграет. И при этом «павлины» должны сделать так, с текущей разницей мячей +6 обойти «Тоттенхэм» с текущей разницей мячей +21. Без реальных шансов, одна лишь теория.
«Вест Хэму» проще всего. Чтобы оказаться в Лиге Европы, команде Дэвида Мойеса хватит и ничьей с «Саутгемптоном». Если «молотобойцы» проиграют, то «Эвертон» их вряд ли догонит, учитывая показатели разницы мячей и тот факт, что «ириски» играют в гостях у «Манчестер Сити», а вот «Тоттенхэм» точно их обгонит при своей победе над «Лестером». По сути, «молотобойцы» уже обеспечили себе как минимум Лигу конференций, ведь на 8 место они могут опуститься только в чудесном случае. Если «Вест Хэм» проиграет, например, 0:3, то «Эвертону», чтобы выбросить лондонцев из еврокубковой зоны, придётся обыгрывать «Манчестер Сити» на выезде 5:0.
«Тоттенхэм» на 99,99999% окажется как минимум в Лиге конференций, если обыграет «Лестер». Оставшиеся 0,00001% - это победа «Эвертона» над «Манчестер Сити» с разницей как минимум в 16 мячей при победе «шпор». Если же «Тоттенхэм» сыграет вничью или проиграет, то обойти в случае своих побед могут и «Эвертон», и «Арсенал». «Канониры» принимают немотивированный «Брайтон», так что их соседям впору беспокоиться.
«Эвертону» сложновато рассчитывать на место даже в Лиге конференций, а на Лигу Европы шансов и вовсе почти нет. Даже без мотивации «Манчестер Сити» вряд ли легко отдаст победу в родных стенах. При ничьей «ирискам» для финиша на 7 строчке нужны поражения «Тоттенхэма» и «Арсенала».
Учитывая календарь, неплохие шансы попасть в Лигу конференций имеет «Арсенал». Команде Микеля Артеты нужно обыгрывать «Брайтон» и надеяться, что «Тоттенхэм» и «Эвертон» допустят осечки в матчах против «Лестера» и «Манчестер Сити» соответственно.
Если «Челси» выиграет Лигу чемпионов
Анализируя ситуацию в испанской Примере мы как-то забыли о еврокубковых финалах, которые тоже могут иметь влияние на расклады в чемпионатах. Благодаря читателям, мы быстро исправились и разобрали вариант с победой «Вильярреала» в Лиге Европы. В Англии всё проще, ведь «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», играющие в финалах еврокубков, точно финишируют в топ-4. Единственный подводный камень здесь может быть в том случае, если «Челси» выиграет Лигу чемпионов, но при этом опустится в АПЛ на 5 место. Но и здесь всё предельно просто. В таком случае «Челси» просто будет пятой командой от Англии в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. На борьбу за 6 и 7 места – Лига Европы и Лига конференций – это не влияет. Второй билет в Лигу Европы никому не переходит.
Борьба за выживание окончена
|М
|Исход
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|ЗМ:ПМ
|РМ
|О
|18
|Вылет
|Фулхэм
|37
|5
|13
|19
|27:51
|-24
|28
|19
|Вылет
|Вест Бромвич
|37
|5
|11
|21
|34:73
|-39
|26
|20
|Вылет
|Шеффилд Юнайтед
|37
|6
|2
|29
|19:63
|-44
|20
А вот в нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги никаких интриг не осталось – вылетают «Фулхэм», «Вест Бромвич» и «Шеффилд Юнайтед».
Кто станет лучшим бомбардиром
|М
|Футболист
|Голы
|1
|Гарри Кейн
|22
|Мохамед Салах
|3
|Бруну Фернандеш
|18
В Серии А и Примере интриги в бомбардирской гонке нет – там Криштиану Роналду и Лионель Месси серьёзно опережают друг друга. А вот в Премьер-лиге намечается заочная борьба между Мохамедом Салахом и Гарри Кейном, у которых сейчас по 22 забитых гола на счету.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Арсенал Лондон, Тоттенхэм, Эвертон, Вест Хэм, Лестер, Фулхэм, Вест Бромвич, Мохамед Салах, Гарри Кейн, Лидс, Шеффилд Юнайтед
В Серии А и Примере интриги в бомбардирской гонке нет – там Криштиану Роналду и Лионель Месси серьёзно опережают друг друга. (с) это как?)
Лестер снова в пролете, Ливерпуль свое дожал в концовке чемпа, Челси бросил все силы на ЛЧ из-за этого такой перекос интересов...