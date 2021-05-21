​Ещё не всё решено: главные интриги последнего тура АПЛ

Воскресным вечером в английской Премьер-лиге пройдут матчи заключительного игрового дня. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает ситуацию на разных участках турнирной таблицы и рассказывает о существующих интригах.

Разница мячей или личные встречи?

Два года назад Премьер-лига Англии дезориентировала русскоязычную армию поклонников английского футбола. Тогда на официальном сайте АПЛ появилась громкая новость о нововведениях, в заголовке которой упоминалось «личные встречи». Новость была составлена довольно сложно (по крайней мере, так могло показаться людям, для которых английский язык не родной), и многие подумали, что в АПЛ при равенстве очков личные встречи теперь будут превалировать над разницей мячей. Но нет. На самом деле нововведение заключалось в том, что при одинаковой разности мячей и одинаковому количеству забитых мячей команды стали сравниваться по личным встречам. Раньше в АПЛ результаты личных встреч не учитывались ни при каких обстоятельствах. До прошлого сезона команды с одинаковыми показателями забитых и пропущенных мячей либо признавались поделившими места, либо – если на кону стоял билет в Лигу чемпионов или ещё что-то важное – проводили дополнительный матч. Разобрались. Переходим непосредственно к интригам.

Кто попадёт в Лигу чемпионов

В АПЛ ситуация такая же, как в Серии А, - два билета в Лигу чемпионов уже разыграны, а ещё два в последнем туре разыграют три команды. Путёвки в сильнейший клубный турнир континента получили новоиспечённые чемпион «Манчестер Сити» и вице-чемпион «Манчестер Юнайтед». На два оставшихся пропуска в элитный клубный турнир претендуют «Челси», «Ливерпуль» и «Лестер».

М Путёвка Команда И В Н П ЗМ:ПМ РМ О 1 ЛЧ Манчестер Сити 37 26 5 6 78:32 +46 83 2 ЛЧ Манчестер Юнайтед 37 20 11 6 71:43 +28 71 3 ЛЧ Челси 37 19 10 8 57:34 +23 67 4 ЛЧ Ливерпуль 37 19 9 9 66:42 +24 66 5 ЛЕ Лестер 37 20 6 11 66:46 +20 66

«Астон Вилла» - «Челси»

«Ливерпуль» - «Кристал Пэлас»

«Лестер» - «Тоттенхэм»

В АПЛ расклады анализировать чуть проще, чем в Серии А, поскольку результаты личных встреч можно не учитывать. Вероятность того, что хотя бы у двух команд из трио «Челси» - «Ливерпуль» - «Лестер» будет идентичная разница мячей едва ли достигает 1%.

«Челси» и «Ливерпуль» в заключительном туре встречаются с командами, которые турнирных задач уже не решают. Конечно, Рой Ходжсон хочет ударно выступить в последнем матче в своей тренерской карьере, но какова вероятность набора очков «Кристал Пэлас» на «Энфилде»? Скорее всего, «Челси» и «Ливерпуль» своего уже не упустят.

«Лестеру» можно попасть в Лигу чемпионов даже в случае побед «Ливерпуля» и «Челси», но команде Брендана Роджерса, чтобы обойти мерсисайдцев, придётся обыгрывать «Тоттенхэм» с разницей в пять голов, и это как минимум (смотря с каким счётом выиграет «Ливерпуль»). Всё идёт к тому, что «лисы» второй год останутся без Лиги чемпионов, проведя в топ-4 долгий отрезок турнирной дистанции. Это как будто ребёнку дали конфету с условием, что съесть её можно будет дома, а за пару шагов до точки назначения конфету забрали и убежали. И так второй год кряду.

В целом ситуация для «Лестера» такова, что нужно побеждать и надеяться на осечку кого-то из конкурентов. При ничьей «лисам» нужно надеяться на поражение «Ливерпуля» или очень крупное поражение «Челси». Команда Роджерса может оказаться в топ-4 даже при поражении, если «Кристал Пэлас» вынесет «Ливерпуль» мячей в пять-шесть, но это уже фантастика.

Кто попадёт в Лигу Европы и Лигу конференций

Первую путёвку в Лигу Европы получит неудачник борьбы за места в Лиге чемпионов, о которой мы сказали выше. А вот на 6 место и второй билет во второй по престижности евротурнир претендуют три команды – «Вест Хэм», «Тоттенхэм» и «Эвертон» (спойлер – у «ирисок» шансов на ЛЕ практичкески нет). Они же могут оказаться в Лиге конференций – список претендентов тут пополняют «Арсенал» и даже «Лидс». Удобнее всего рассматривать борьбу за эти два билета в разные турниры совместно.

М Путёвка Команда И В Н П ЗМ:ПМ РМ О 6 ЛЕ Вест Хэм 37 18 8 11 59:47 +12 62 7 ЛК Тоттенхэм 37 17 8 12 64:43 +21 59 8 Эвертон 37 17 8 12 47:43 +4 59 9 Арсенал 37 17 7 13 53:39 +14 58 10 Лидс 37 17 5 15 59:53 +6 56

«Вест Хэм» - «Саутгемптон»

«Лестер» - «Тоттенхэм»

«Манчестер Сити» - «Эвертон»

«Арсенал» - «Брайтон»

«Лидс» - «Вест Бромвич»

«Лидс» сразу отбрасываем, потому как это несерьёзно. Команда Марсело Бьелсы окажется в Лиге конференций в том случае, если победит, «Тоттенхэм» и «Эвертон» проиграют, а «Арсенал» не выиграет. И при этом «павлины» должны сделать так, с текущей разницей мячей +6 обойти «Тоттенхэм» с текущей разницей мячей +21. Без реальных шансов, одна лишь теория.

«Вест Хэму» проще всего. Чтобы оказаться в Лиге Европы, команде Дэвида Мойеса хватит и ничьей с «Саутгемптоном». Если «молотобойцы» проиграют, то «Эвертон» их вряд ли догонит, учитывая показатели разницы мячей и тот факт, что «ириски» играют в гостях у «Манчестер Сити», а вот «Тоттенхэм» точно их обгонит при своей победе над «Лестером». По сути, «молотобойцы» уже обеспечили себе как минимум Лигу конференций, ведь на 8 место они могут опуститься только в чудесном случае. Если «Вест Хэм» проиграет, например, 0:3, то «Эвертону», чтобы выбросить лондонцев из еврокубковой зоны, придётся обыгрывать «Манчестер Сити» на выезде 5:0.

«Тоттенхэм» на 99,99999% окажется как минимум в Лиге конференций, если обыграет «Лестер». Оставшиеся 0,00001% - это победа «Эвертона» над «Манчестер Сити» с разницей как минимум в 16 мячей при победе «шпор». Если же «Тоттенхэм» сыграет вничью или проиграет, то обойти в случае своих побед могут и «Эвертон», и «Арсенал». «Канониры» принимают немотивированный «Брайтон», так что их соседям впору беспокоиться.

«Эвертону» сложновато рассчитывать на место даже в Лиге конференций, а на Лигу Европы шансов и вовсе почти нет. Даже без мотивации «Манчестер Сити» вряд ли легко отдаст победу в родных стенах. При ничьей «ирискам» для финиша на 7 строчке нужны поражения «Тоттенхэма» и «Арсенала».

Учитывая календарь, неплохие шансы попасть в Лигу конференций имеет «Арсенал». Команде Микеля Артеты нужно обыгрывать «Брайтон» и надеяться, что «Тоттенхэм» и «Эвертон» допустят осечки в матчах против «Лестера» и «Манчестер Сити» соответственно.

Если «Челси» выиграет Лигу чемпионов

Анализируя ситуацию в испанской Примере мы как-то забыли о еврокубковых финалах, которые тоже могут иметь влияние на расклады в чемпионатах. Благодаря читателям, мы быстро исправились и разобрали вариант с победой «Вильярреала» в Лиге Европы. В Англии всё проще, ведь «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», играющие в финалах еврокубков, точно финишируют в топ-4. Единственный подводный камень здесь может быть в том случае, если «Челси» выиграет Лигу чемпионов, но при этом опустится в АПЛ на 5 место. Но и здесь всё предельно просто. В таком случае «Челси» просто будет пятой командой от Англии в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. На борьбу за 6 и 7 места – Лига Европы и Лига конференций – это не влияет. Второй билет в Лигу Европы никому не переходит.

Борьба за выживание окончена

М Исход Команда И В Н П ЗМ:ПМ РМ О 18 Вылет Фулхэм 37 5 13 19 27:51 -24 28 19 Вылет Вест Бромвич 37 5 11 21 34:73 -39 26 20 Вылет Шеффилд Юнайтед 37 6 2 29 19:63 -44 20

А вот в нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги никаких интриг не осталось – вылетают «Фулхэм», «Вест Бромвич» и «Шеффилд Юнайтед».

Кто станет лучшим бомбардиром

М Футболист Голы 1 Гарри Кейн 22 Мохамед Салах 3 Бруну Фернандеш 18

В Серии А и Примере интриги в бомбардирской гонке нет – там Криштиану Роналду и Лионель Месси серьёзно опережают друг друга. А вот в Премьер-лиге намечается заочная борьба между Мохамедом Салахом и Гарри Кейном, у которых сейчас по 22 забитых гола на счету.