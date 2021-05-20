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Кейн: «Тоттенхэм хочет получить за меня 100 миллионов евро»

20 Мая 2021, 15:58,

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн представил, как может пройти его разговор с президентом клуба Даниэлем Леви.

По представлению Кейна, Леви захочет продать нападающего за 100 миллионов евро, потому что в дальнейшем стоимость 27-летнего страйкера будет падать. Но даже если так, то Гарри всё равно рассчитывает на честный диалог, потому что провёл в команде 16 лет и заслужил этого. Слова лучшего бомбардира английской Премьер-лиги передаёт итальянский журналист Фабрицио Романо. 

Также 20 мая Кейн заявил, что собирается поговорить с руководством клуба перед тем, как принимать решение о продолжении карьеры. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Тоттенхэм, Гарри Кейн
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