Кейн: «Тоттенхэм хочет получить за меня 100 миллионов евро»

Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн представил, как может пройти его разговор с президентом клуба Даниэлем Леви.

По представлению Кейна, Леви захочет продать нападающего за 100 миллионов евро, потому что в дальнейшем стоимость 27-летнего страйкера будет падать. Но даже если так, то Гарри всё равно рассчитывает на честный диалог, потому что провёл в команде 16 лет и заслужил этого. Слова лучшего бомбардира английской Премьер-лиги передаёт итальянский журналист Фабрицио Романо.

Также 20 мая Кейн заявил, что собирается поговорить с руководством клуба перед тем, как принимать решение о продолжении карьеры.