​На АПЛ подадут в суд из-за Зала славы

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21 Мая 2021, 10:33,
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Премьер-лига Англии создала свой Зал славы и уже включила туда восьмерых футболистов, каждый из которых хорошо известен любителям английского футбола. Это Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Денис Бергкамп, Дэвид Бекхэм и Стивен Джеррард.
В начале века в Англии уже открывался Зал славы, и его создатель Гари Троусдейл видит возможность для подачи судебного иска.
«С большим сожалением мне приходится подавать в суд на Премьер-лигу и Budweiser. Дело не в деньгах, просто им не хватает ценностей старой школы. Как будто первоначального Зала славы никогда не существовало», - цитирует Троусдейла The Sun.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко