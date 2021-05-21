​На АПЛ подадут в суд из-за Зала славы

Премьер-лига Англии создала свой Зал славы и уже включила туда восьмерых футболистов, каждый из которых хорошо известен любителям английского футбола. Это Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Денис Бергкамп, Дэвид Бекхэм и Стивен Джеррард.

В начале века в Англии уже открывался Зал славы, и его создатель Гари Троусдейл видит возможность для подачи судебного иска.

«С большим сожалением мне приходится подавать в суд на Премьер-лигу и Budweiser. Дело не в деньгах, просто им не хватает ценностей старой школы. Как будто первоначального Зала славы никогда не существовало», - цитирует Троусдейла The Sun.