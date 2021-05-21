Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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​На АПЛ подадут в суд из-за Зала славы

21 Мая 2021, 10:33,

Премьер-лига Англии создала свой Зал славы и уже включила туда восьмерых футболистов, каждый из которых хорошо известен любителям английского футбола. Это Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Денис Бергкамп, Дэвид Бекхэм и Стивен Джеррард.

В начале века в Англии уже открывался Зал славы, и его создатель Гари Троусдейл видит возможность для подачи судебного иска.

«С большим сожалением мне приходится подавать в суд на Премьер-лигу и Budweiser. Дело не в деньгах, просто им не хватает ценностей старой школы. Как будто первоначального Зала славы никогда не существовало», - цитирует Троусдейла The Sun.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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