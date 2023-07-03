Семак – о «Црвене Звезде»: «Соперник очень интересный»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак оценил завтрашнего соперника своих подопечных – чемпиона Сербии «Црвену Звезду».

«Соперник очень интересный, это же чемпион Сербии, участник Лиги чемпионов с впечатляющей феноменальной серией, новым тренером. Нас впереди ждет интересный, сложный матч», - цитирует Семака «Матч ТВ».

Напомним, что первый матч на товарищеском Кубке PARI Премьер питерцы выиграли – команда Семака уверенно обыграла бакинский клуб «Нефтчи» - 3:1. Завтра, 4 июля «Зенит» сыграет против сербского гранда, а 9 июля – против стамбульского «Фенербахче».

Ранее сообщалось, что против бывшего клуба может сыграть защитник сербской команды Милан Родич.