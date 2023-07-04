Аршавин: У Барановского всё отлично кроме фамилии

Легенда петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил перспективы Алексея Барановского в основном составе «сине-бело-голубых».

«Я говорю ему, что у него всё отлично, кроме фамилии. Барановский и Данила Козлов — два наглых пацана, которые хорошо умеют играть в футбол», — заявил бывший футболист «Арсенала», чьи слова приводит «Матч ТВ». Также Аршавин высказался о возможном переезде полузащитника Далера Кузяева в Европу, предположив, что у него не получится стать игроком клуба топ-5 чемпионатов.

Напомним, что Андрей Аршавин состоял в отношениях с телеведущей Юлией Барановской с 2003 по 2012 годы. У них трое детей.