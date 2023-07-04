Адамов: «Вендел — очень сильный игрок, но у нас есть новенький бразильчик Ду Кейрос»

Защитник «Зенита» Арсен Адамов поделился мнением о возможном уходе бразильского полузащитника Вендела из петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему футболисту проявляет «Коринтианс».

Адамов отметил, что несмотря на высокую значимость Вендела для «сине-бело-голубых», в «Зените» есть футболисты, которые способны его заменить.

«Вендел — очень сильный игрок. Но, если что, у нас есть другие. Вот, новенький бразильчик Ду Кейрос. Он очень хороший игрок. Ещё и Коваленко взяли», — цитирует Адамова Metaratings.

Напомним, Вендел защищает цвета «Зенита» с 2020 года. В минувшем сезоне бразилец провёл за команду из Санкт-Петербурга 33 матча, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 24 миллиона евро.