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Адамов: «Вендел — очень сильный игрок, но у нас есть новенький бразильчик Ду Кейрос»

04 Июля 2023 • 11:07 Комментировать (1)
Црвена Звезда
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Зенит
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Через 6 ч. 27 мин.

Защитник «Зенита» Арсен Адамов поделился мнением о возможном уходе бразильского полузащитника Вендела из петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что интерес к 25-летнему футболисту проявляет «Коринтианс».

Адамов отметил, что несмотря на высокую значимость Вендела для «сине-бело-голубых», в «Зените» есть футболисты, которые способны его заменить.

«Вендел — очень сильный игрок. Но, если что, у нас есть другие. Вот, новенький бразильчик Ду Кейрос. Он очень хороший игрок. Ещё и Коваленко взяли», — цитирует Адамова Metaratings.

Напомним, Вендел защищает цвета «Зенита» с 2020 года. В минувшем сезоне бразилец провёл за команду из Санкт-Петербурга 33 матча, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 24 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Арсен Адамов Маркус Вендел Ду Кейрос
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Комментарии (1)
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Папаня
04 Июля 2023 в 11:10
А как будет "русачок" на португальском? А то вдруг Адамов попадет в Бразилию.
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