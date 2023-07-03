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«Бешикташ» нашёл альтернативу Кузяеву эксклюзив

03 Июля 2023 • 17:16 Комментировать
Црвена Звезда
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Зенит
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04.07 19:30

Экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев больше не является приоритетным вариантом усиления для стамбульского «Бешикташа». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Сейчас топ-клуб из Турции пытается пригласить полузащитника «Ноттингем Форрест» Густаво Скарпу и обсуждает с «лесниками» как выкуп, так и возможную аренду футболиста. Отмечается, что этот игрок очень нравится главному тренеру «чёрных орлов» Шенолу Гюнешу.

Ожидается, что в ближайшее время ситуация с бразильским футболистом может разрешиться. При этом «Бешикташ» остаётся на связи с представителями Кузяева, в клубе готовы вернуться к активному диалогу со стороной россиянина, но только если сделка по Скарпе сорвётся.

Напомним, что с 1 июля Кузяев является свободным агентом. Он покинул питерский «Зенит» после шести лет в клубе.

Последние трансферные слухи связывают футболиста именно с «Бешикташем», которому в минувшем сезоне удалось занять третье место в чемпионате Турции.
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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Ноттингем Форест Далер Кузяев Густаво Скарпа трансферы футбола - лето 2023
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