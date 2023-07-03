Экс-полузащитник «Зенита» Далер Кузяев больше не является приоритетным вариантом усиления для стамбульского «Бешикташа». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Сейчас топ-клуб из Турции пытается пригласить полузащитника «Ноттингем Форрест» Густаво Скарпу и обсуждает с «лесниками» как выкуп, так и возможную аренду футболиста. Отмечается, что этот игрок очень нравится главному тренеру «чёрных орлов» Шенолу Гюнешу.

Ожидается, что в ближайшее время ситуация с бразильским футболистом может разрешиться. При этом «Бешикташ» остаётся на связи с представителями Кузяева, в клубе готовы вернуться к активному диалогу со стороной россиянина, но только если сделка по Скарпе сорвётся.

Напомним, что с 1 июля Кузяев является свободным агентом. Он покинул питерский «Зенит» после шести лет в клубе.