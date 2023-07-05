Петржела: «Хорошо, что Семак даёт игровое время воспитаннику «Зенита» Васильеву»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о перспективах полузащитника Дмитрия Васильева.

«Это очень хорошо, что Семак даёт игровое время воспитаннику «Зенита» Васильеву. Надеюсь, в следующем сезоне он закрепится в основе, а не уйдёт в аренду», — заявил чешский специалист в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, в составе сильнейшего коллектива России должно выступать как можно большее число местных футболистов, а не бразильских легионеров.

Напомним, что Дмитрий Васильев является воспитанником академии «Зенита». В матче Кубка PARI Премьер против «Црвены Звезды» 19-летний полузащитник дебютировал за основной состав «сине-бело-голубых».