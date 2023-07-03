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«Бешикташ» намерен увеличить зарплату Кузяева

03 Июля 2023 • 16:55 Комментировать
Црвена Звезда
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Зенит
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04.07 19:30

«Бешикташ», проявляющий интерес к российскому полузащитнику Далеру Кузяеву, намерен изменить условия контракта. Об этом сообщает Sozcu.

По информации источника, турецкий клуб собирается увеличить зарплату Кузяева, однако уменьшить сумму подъёмных для 30-летнего футболиста. При этом детали переговоров с полузащитником не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Кузяев принял предложение «Бешикташа».

Напомним, что в период с 2017 по 2023 год Кузяев выступал за «Зенит». Полузащитник покинул петербургский клуб нынешним летом в связи с истечением срока действия контракта. В общей сложности в составе «сине-бело-голубых» футболист провёл 183 матча, забил 23 гола и отдал 29 результативных передач.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Бешикташ Далер Кузяев
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