«Бешикташ» намерен увеличить зарплату Кузяева

«Бешикташ», проявляющий интерес к российскому полузащитнику Далеру Кузяеву, намерен изменить условия контракта. Об этом сообщает Sozcu.

По информации источника, турецкий клуб собирается увеличить зарплату Кузяева, однако уменьшить сумму подъёмных для 30-летнего футболиста. При этом детали переговоров с полузащитником не разглашаются.

Ранее сообщалось, что Кузяев принял предложение «Бешикташа».

Напомним, что в период с 2017 по 2023 год Кузяев выступал за «Зенит». Полузащитник покинул петербургский клуб нынешним летом в связи с истечением срока действия контракта. В общей сложности в составе «сине-бело-голубых» футболист провёл 183 матча, забил 23 гола и отдал 29 результативных передач.