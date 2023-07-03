Ерохин — о возможном уходе Вендела из «Зенита»: «Тренерский штаб найдёт решение, команда будет и дальше двигаться вперёд»

Игрок «Зенита» Александр Ерохин высказался о возможном уходе бразильского полузащитника Вендела из петербургского клуба.

Ранее сообщалось, что в услугах Вендела заинтересован «Коринтианс», который готов арендовать 25-летнего футболиста с правом последующего выкупа за 18 миллионов евро.

По мнению Ерохина, даже в случае ухода Вендела тренерский штаб «Зенита» сумеет найти правильное решение и заменить одного из лидеров команды.

«Это больше вопрос к игроку и клубу. Что касается того, как это отразится на команде, то сложно сказать. В любом случае тренерский штаб найдёт решение. Команда будет и дальше стремиться добиваться побед», — приводит слова Ерохина Metaratings.

Напомним, Вендел перешёл в «Зенит» осенью 2020 года из лиссабонского «Спортинга». В минувшем сезоне полузащитник провёл за «сине-бело-голубых» 33 матча, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 24 миллиона евро.