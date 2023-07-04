«Зенит» назвал состав на матч с «Црвеной Звездой»

Во втором матче на Кубке PARI Премьер «Зенит» будет играть против «Црвены Звезды». Рулевой питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Кержаков, Караваев, Чистяков, Ренан, Сантос, Ду Кейрос, Васильев, Клаудиньо, Малком, Мантуан, Кассьерра.

Матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» стартует на «Газпром Арене» в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в первом матче на турнире «Зенит» обыграл «Нефтчи» со счётом 3:1.