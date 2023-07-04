«Зенит» отказался продавать Васильева в «Ростов»

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Васильев привлекает внимание других коллективов Российской премьер-лиги.

По информации «Чемпионата», 19-летний футболист мог стать новичком «Ростова», однако руководство «сине-бело-голубых» отказался продавать своего футболиста.

Напомним, что Васильев не провёл ни одного матча на уровне Премьер-лиги и Кубка России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего футболиста в 125 тысяч евро. В составе молодёжной сборной России Васильев провёл один матч против сборной Беларуси в июне нынешнего года.