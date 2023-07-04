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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» отказался продавать Васильева в «Ростов»

04 Июля 2023 • 23:08 Комментировать
Црвена Звезда
2:1
Зенит
окончен

Защитник петербургского «Зенита» Дмитрий Васильев привлекает внимание других коллективов Российской премьер-лиги.

По информации «Чемпионата», 19-летний футболист мог стать новичком «Ростова», однако руководство «сине-бело-голубых» отказался продавать своего футболиста.

Напомним, что Васильев не провёл ни одного матча на уровне Премьер-лиги и Кубка России. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего футболиста в 125 тысяч евро. В составе молодёжной сборной России Васильев провёл один матч против сборной Беларуси в июне нынешнего года.

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Зенит Ростов Дмитрий Васильев трансферы футбола - лето 2023
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