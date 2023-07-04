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Аршавин высказался о форме «Зенита»

04 Июля 2023 • 22:00 Комментировать
Црвена Звезда
2:1
Зенит
окончен

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высоко оценил физическую форму команды после первых двух матчей Кубка PARI Премьер.

Петербуржцы потерпели поражение от «Црвены Звезды» – 1:2. В первом матче турнира «сине-бело-голубые» одержали решительную победу над «Нефтчи» со счетом 3:1.

В интервью «Матч ТВ» Аршавин подчеркнул, что команда демонстрирует хорошие результаты и если бы лучше реализовывала свои моменты, могла бы одержать победу. Он также высказал некоторые мысли о состоянии отдельных игроков, отметив, что оборонительная линия может стать проблемой, а один из центральных нападающих должен проявить больше энергии.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Аршавин Кубок Pari Премьер
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