Аршавин высказался о форме «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высоко оценил физическую форму команды после первых двух матчей Кубка PARI Премьер.

Петербуржцы потерпели поражение от «Црвены Звезды» – 1:2. В первом матче турнира «сине-бело-голубые» одержали решительную победу над «Нефтчи» со счетом 3:1.

В интервью «Матч ТВ» Аршавин подчеркнул, что команда демонстрирует хорошие результаты и если бы лучше реализовывала свои моменты, могла бы одержать победу. Он также высказал некоторые мысли о состоянии отдельных игроков, отметив, что оборонительная линия может стать проблемой, а один из центральных нападающих должен проявить больше энергии.