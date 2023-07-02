Круговой считает, что Вендел соответствует европейскому уровню

Защитник «Зенита» Данил Круговой высказался о желании своего одноклубника Вендела перейти в европейский клуб.

По мнению Кругового, Вендел готов к выступлениям за европейские топ-клубы.

«На мой взгляд, он соответствует этому уровню, да», — цитирует Кругового «РБ Спорт».

Ранее о желании Вендела сменить команду сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Отметим, что полузащитник выступает за «сине-бело-голубых» с 2020 года.

В минувшем сезоне 25-летний футболист провёл за «Зенит» 33 матча, забил девять голов и отдал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает Вендела в 24 миллиона евро.