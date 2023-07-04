Семак рассказал о состоянии игроков

Сергей Семак, главный тренер «Зенита», рассказал о состоянии игроков перед матчем с «Црвеной Звездой» в Кубке PARI Премьер.

Семак выразил свои ожидания от полузащитника Дмитрия Васильева, указав, что ему необходимо держать позицию, играть уверенно, не допускать ошибок в передачах и побеждать в единоборствах. Он подчеркнул, что эти качества являются необходимыми для каждого игрока на поле.

«По Венделу нет изменений», — сказал Семак «Матч ТВ».

Семак подчеркнул, что важно сосредоточиться на игровом процессе, но результат также остается важным, и команда всегда стремится к победе.