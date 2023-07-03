Бышовец посоветовал «Зениту» отдать Одоевского в аренду

Знаменитый советский и российский тренер Анатолий Бышовец отреагировал на новый контракт с питерским «Зенитом» молодого голкипера Даниила Одоевского.

«Считаю, правильнее дать ему более стабильную практику в другом клубе и отдать в аренду. Молодому вратарю нужно поддерживать тонус и совершенствовать свои навыки», - поделился Бышовец с «Матч ТВ», отметив, что в каждой команде должен быть основной вратарь, его сменщик и третий молодой голкипер.

Напомним, что основным вратарём «Зенита» на протяжении последних лет является Михаил Кержаков. Ему на смену из «Пари НН» пришёл воспитанник питерцев, 24-летний Никита Гойло.

Одоевский — о новом контракте: «Зенит» — это родная команда»