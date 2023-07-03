Семак: «Коваленко в «Зените» пока непросто»

Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак оценил адаптацию новичка своего клуба – полузащитника Александра Коваленко. 19-летний игрок лишь недавно пополнил состав «сине-бело-голубых», перейдя из другого клуба Российской премьер-лиги - «Сочи».

«Ему приходится непросто — нужно привыкать к нашим нагрузкам и требованиям, но он парень талантливый и перспективный, поэтому ждём, чтобы он как можно быстрее набирал кондиции», - цитирует Семака сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что минувший сезон Коваленко провёл в самарских «Крыльях Советов».

Ранее Семак оценил игровые качества хавбека, которые помогут «Зениту» на футбольном поле.