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Семак: «Коваленко в «Зените» пока непросто»

03 Июля 2023 • 20:00 Комментировать
Црвена Звезда
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Зенит
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Через 22 ч. 2 мин.

Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак оценил адаптацию новичка своего клуба – полузащитника Александра Коваленко. 19-летний игрок лишь недавно пополнил состав «сине-бело-голубых», перейдя из другого клуба Российской премьер-лиги - «Сочи».

«Ему приходится непросто — нужно привыкать к нашим нагрузкам и требованиям, но он парень талантливый и перспективный, поэтому ждём, чтобы он как можно быстрее набирал кондиции», - цитирует Семака сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что минувший сезон Коваленко провёл в самарских «Крыльях Советов».

Ранее Семак оценил игровые качества хавбека, которые помогут «Зениту» на футбольном поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Александр Коваленко
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