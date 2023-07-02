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Агент Барбоза: «Мостовой мог бы стать хорошим тренером»

02 Июля 2023 • 15:37 Комментировать
Црвена Звезда
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Зенит
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04.07 19:30

Известный португальский агент Паулу Барбоза поделился мнением о том, по силам ли бывшему полузащитнику сборной России Александру Мостовому стать хорошим тренером.

Ранее сообщалось, что в скором времени Мостовой приступит к обучению на тренерскую лицензию.

По мнению Барбозы, Мостовой мог бы стать отличным специалистом, так как он обладает большим опытом, а также сам выступал под руководством сильных тренеров.

«Думаю, что Александр мог бы стать тренером, но если он пока не стал, то на это должны быть свои объективные причины. Безусловно, Мостовой опытен», — приводит слова Барбозы Metaratings.

Напомним, что в период своей футбольной карьеры Мостовой выступал за «Спартак», «Сельту», «Алавес», «Страсбург», «Кан» и «Бенфику». Именитый полузащитник завершил игровую карьеру в 2005 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Паулу Барбоза Александр Мостовой
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