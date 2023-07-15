​Итоговая таблица Кубка Pari Премьер

В Санкт-Петербурге завершился Кубок Pari Премьер – предсезонный турнир, в котором принимали участие «Зенит», «Црвена Звезда», Фенербахче» и «Нефтчи». Победитель турнира был определён несколько дней назад. Им стала «Црвена Звезда», которая выиграла все три матча в северной столице России. Второе место досрочно завоевал «Зенит», сумевший раздобыть пять баллов.
Третье место занял «Фенербахче», который в субботу обыграл «Нефтчи» благодаря голу Эдина Джеко. Ниже приводим итоговую таблицу турнира.
|М
|Команда
|И
|В
|В(пен)
|П(пен)
|П
|РМ
|О
|1
|Црвена Звезда
|3
|3
|0
|0
|0
|9:2
|9
|2
|Зенит
|3
|1
|1
|0
|1
|4:3
|5
|3
|Фенербахче
|3
|1
|0
|1
|1
|2:3
|4
|4
|Нефтчи
|3
|0
|0
|0
|3
|1:8
|0
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