​Итоговая таблица Кубка Pari Премьер

В Санкт-Петербурге завершился Кубок Pari Премьер – предсезонный турнир, в котором принимали участие «Зенит», «Црвена Звезда», Фенербахче» и «Нефтчи». Победитель турнира был определён несколько дней назад. Им стала «Црвена Звезда», которая выиграла все три матча в северной столице России. Второе место досрочно завоевал «Зенит», сумевший раздобыть пять баллов.

Третье место занял «Фенербахче», который в субботу обыграл «Нефтчи» благодаря голу Эдина Джеко. Ниже приводим итоговую таблицу турнира.