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Бакаев: «Джикия всегда меня поддерживал»

02 Июля 2023 • 09:34 Комментировать
Црвена Звезда
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Зенит
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04.07 19:30

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, ранее выступавший за «Спартак», рассказал о своих отношениях с бывшим партнёром по московской команде Георгием Джикией.

По словам Бакаева, он до сих пор поддерживает связь с бывшим одноклубником.

«Мы с Георгием Джикией поддерживаем связь. Спасибо ему большое. Он всегда меня поддерживал. Как и я его. Всего ему хорошего», — приводит слова Бакаева Metaratings.

Напомним, Бакаев является воспитанником «Спартака» и выступал за «красно-белых» до 2022 года. В общей сложности в футболке московского клуба 27-летний полузащитник провёл 105 матчей, забил 14 голов и отдал 29 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Георгий Джикия Зелимхан Бакаев
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