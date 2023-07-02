Бакаев: «Джикия всегда меня поддерживал»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, ранее выступавший за «Спартак», рассказал о своих отношениях с бывшим партнёром по московской команде Георгием Джикией.

По словам Бакаева, он до сих пор поддерживает связь с бывшим одноклубником.

«Мы с Георгием Джикией поддерживаем связь. Спасибо ему большое. Он всегда меня поддерживал. Как и я его. Всего ему хорошего», — приводит слова Бакаева Metaratings.

Напомним, Бакаев является воспитанником «Спартака» и выступал за «красно-белых» до 2022 года. В общей сложности в футболке московского клуба 27-летний полузащитник провёл 105 матчей, забил 14 голов и отдал 29 результативных передач.