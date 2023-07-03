Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев близок к продолжению игровой карьеры в турецком чемпионате.

По информации журналиста телеканала TRT Spor Фырат Гюнаеера, хавбек российской национальной команды принял предложение «Бешикташа», в который Кузяев перейдёт при условии отсутствия интереса от команд из других чемпионатов. Сообщается, что Далер намерен ждать предложений из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Напомним, что Далер Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года, выиграв с «сине-бело-голубыми» пять чемпионских титулов Премьер-лиги. Контракт 30-летнего полузащитника в петербуржцами истёк 30 июня.