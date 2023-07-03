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Кузяев принял предложение «Бешикташа» слухи

03 Июля 2023 • 00:10 Комментировать
Црвена Звезда
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Зенит
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04.07 19:30

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев близок к продолжению игровой карьеры в турецком чемпионате.

По информации журналиста телеканала TRT Spor Фырат Гюнаеера, хавбек российской национальной команды принял предложение «Бешикташа», в который Кузяев перейдёт при условии отсутствия интереса от команд из других чемпионатов. Сообщается, что Далер намерен ждать предложений из Англии, Испании, Италии, Германии и Франции.

Напомним, что Далер Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года, выиграв с «сине-бело-голубыми» пять чемпионских титулов Премьер-лиги. Контракт 30-летнего полузащитника в петербуржцами истёк 30 июня.

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Зенит Бешикташ Далер Кузяев трансферы футбола - лето 2023
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