Милан Родич может сыграть против «Зенита»

Бывший сербский защитник питерского «Зенита» Милан Родич, который прямо сейчас защищает цвета сербской «Црвены Звезды», может сыграть против бывшего клуба в рамках Кубка PARI Премьер.

Как сообщает «Матч ТВ», сейчас серб после повреждения тренируется в общей группе своей белградской команды.

Родич был игроком «Зенита» с 2013 по 2015 годы, дважды за этот период уходил в аренду – сначала в нижегородскую «Волгу», потом – в «Зенит-2». С 2015 по 2017 годы выступал за самарские «Крылья Советов», а с 2017 года вернулся на родину, где до сих пор является игроком действующего чемпиона Сербии – «Црвены Звезды».

Напомним, что на товарищеском турнире «Зенит» и «Црвена Звезда» сыграют завтра, 4 июля.