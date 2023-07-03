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Чинквини: «Сложно представить, что «Ювентус» станет инвестировать в Малкома»

03 Июля 2023 • 15:38 Комментировать
Црвена Звезда
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Зенит
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04.07 19:30

Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини высказался о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома в «Ювентус».

По словам Чинквини, в Италии не обсуждают возможный переход 26-летнего бразильца. Эксперт отметил, что сейчас «Ювентус» не может позволить себе тратить большие деньги, так как туринскому клубу не удалось пробиться в еврокубки на следующий сезон.  

«В этом сезоне «Юве» не будет в Лиге чемпионов или Лиге Европы, а в такой ситуации очень маловероятно, что они смогут тратить много. Сперва им нужно продать ряд футболистов, которые сидят на огромных зарплатах. Мне сложно представить, что сейчас они стали бы инвестировать в Малкома», — приводит слова Чинквини «РБ Спорт».

Кроме того, Чинквини отметил, что затруднить переход Малкома в «Ювентус» также может бразильское гражданство игрока, поскольку под него придётся освобождать место легионера.

В минувшем сезоне Малком провёл за «Зенит» 33 матча, забил 26 голов и отдал девять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 30 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Зенит Оресте Чинквини Малком Филипе
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