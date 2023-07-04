Черчесов: «Зенит» — фаворит, чего греха таить»

Бывший наставник российской национальной команды Станислав Черчесов назвал фаворита следующего розыгрыша РПЛ.

«Понятно, что «Зенит» — фаворит, чего греха таить. Но в таком качестве порой тяжело чего-то добиваться. Вот Суперкубок в Казани покажет тот уровень, к которому следует подтягиваться остальным — ведь встречаются победитель РПЛ и второй призёр», — заявил тренер «Ференцвароша», чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его мнению, «сине-бело-голубые» проводят качественную подготовку, играя против иностранных клубов. Тем не менее, по словам специалиста, испортить сезон «Зениту» может уход легионеров.

Напомним, что последние пять розыгрышей Российской премьер-лиги выиграл петербургский клуб.