Защитник «Црвены Звезды» Спаич поделился ожиданиями от матча против «Зенита»

Защитник «Црвены Звезды» Урош Спаич поделился ожиданиями от предстоящего матча против питерского «Зенита» в рамках Кубка Pari Премьер.

Экс-игрок «Краснодара» отметил, что «Зенит» является хорошей командой, которая несколько лет подряд становилась победителем чемпионата России.

«Мы еще не находимся на уровне, на котором хотим быть, продолжаем тренироваться. Да, [статус] игры товарищеский, но мы готовимся как к официальной игре», - цитирует серба «Матч ТВ».

Напомним, что в первой игре на турнире «Зенит» переиграл «Нефтчи» со счётом 3:1.

Поединок состоится завтра, 4 июля, и начнётся в 19:30 по московскому времени.