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«Краснодар» ведёт переговоры с Ахметовым

05 Июля 2022 • 10:38 Комментировать
Краснодар
...
Факел
17.07 20:00

Бывший полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает Sport24.

Напомним, 24-летний футболист покинул «армейцев» по окончании минувшего сезона в статусе свободного агента.

По информации источника, «Краснодар» возобновил переговоры по трансферу Ахметова. Ранее полузащитник находился в стане «быков» на просмотре, однако позже покинул клуб.

В минувшем сезоне Ахметов провёл за ЦСКА 22 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Цвета «армейцев» футболист защищал на протяжении четырёх последних сезонов. Ранее он также выступал за казанский «Рубин».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Ильзат Ахметов
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