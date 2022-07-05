«Краснодар» ведёт переговоры с Ахметовым

Бывший полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов может продолжить карьеру в «Краснодаре», сообщает Sport24.

Напомним, 24-летний футболист покинул «армейцев» по окончании минувшего сезона в статусе свободного агента.

По информации источника, «Краснодар» возобновил переговоры по трансферу Ахметова. Ранее полузащитник находился в стане «быков» на просмотре, однако позже покинул клуб.

В минувшем сезоне Ахметов провёл за ЦСКА 22 матча, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Цвета «армейцев» футболист защищал на протяжении четырёх последних сезонов. Ранее он также выступал за казанский «Рубин».