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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Воронеж красиво вернулся в РПЛ! «Факел» едва не обыграл «Краснодар» на его поле

17 Июля 2022 • 22:08 Комментировать
Краснодар
2:2
Факел
окончен

«Краснодар» принимал «Факел» в рамках первого тура чемпионата России.

Протокол игры  
Краснодар2:2Факел
  10'Дашаев Аслан (0:1)
(1:1) Ионов Алексей24'  
(2:1) Сперцян Эдуард40'  
  49'Акбашев Роман (2:2)
Сафонов МатвейПетров Сергей 46' (Ахметов Ильзат ( 46') Литвинов ВячеславСорокин ЕгорИсаенко Олег 55' (Сулейманов Магомед-Шапи ( 55') Черников АлександрИонов Алексей  89'Кривцов Никита 46' (Пивоваров Дмитрий ( 46') Сперцян ЭдуардОлусегун Олакунле 82' (Манелов Ираклий ( 82') Кордоба Джон
Запасные: Рамирес КристианСамко ВладиславБородин Сергей АлексеевичЯкимов ВячеславАгкацев Станислав
Городовой АлексейЧеров Василий  45'Дашаев Аслан 67' (Суслов Кирилл ( 67') Божин Сергей  80'Магаль РусланАльшин ИльнурДмитриев Олег 81' (Шаваев Алихан ( 81') Квеквескири Ираклий 72' (Мендель Андрей ( 72') Акбашев РоманМаксимов Максим 67' (Гонгадзе Георгий ( 67') Аппаев Хызыр 81' (Мастерной Владислав ( 81')
Запасные: Свинов ИльяСмирнов МихаилМорозов ЕвгенийБрызгалов СергейИвахнов МатвейШляков ЕвгенийЧерняков Даниил
17 июля. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

 

Закрывали первый тур РПЛ «Краснодар» и «Факел» под бдительным судейством Сергея Карасёва. Молодая команда Александра Сторожука претерпела минимальные изменения – окончательно лишились легионеров (кроме Кайо, Рамиреса и Кордобы), подписали Ильзата Ахметова, вернулся Шапи. Можно сказать, что «Краснодар» за июнь стал сильнее, а главное – стабильнее. «Быки» не сменили тренера в отличие от многих команд РПЛ.

С прежним наставником и «Факел». Олег Василенко поднял Воронеж в элиту футбола спустя 20 лет, именно он и ведёт команду к новым победам уже в РПЛ. В Краснодаре воронежцами противостояли сразу два мощных форварда – Олусегун и Кордоба, поддержку им оказывали креативные Ионов и Сперцян. В остальном состав «Краснодара» был более адаптирован под оборону собственных ворот, что интересно, учитывая домашний статус игры с «Факелом».

И воронежцы показали, что не зря Сторожук их побаивался. Довольно спорный фол Кривцова на Дмитриеве был одарён штрафным ударом, с которого сам же пострадавший выполнил шикарный навес, Божин пробил в Сафонова, а на добивании подоспел Аслан Дашаев – 0:1. С первого толкового стандарта «Факел» открыл счёт, в первой толковой атаке «Краснодар» сравнял, хотя между этими событиями временная разница в 15 минут.

Олакунле Олусегун из центральной зоны сыграл правее на Алексея Ионова, а тот со средней дистанции нанёс прекрасный удар в дальний нижний угол. Алексей Городовой прыгал, но не достал – 1:1. Ещё до перерыва «быки» вышли вперёд. Александр Черников перед штрафной площади «Факела» получил по ногам от Романа Акбашева. В итоге стандарт исполнил Эдуард Сперцян, мяч попал в «стенку», но через рикошет оказался в сетке – 2:1.

А добивать гостей обязан был Кордоба. Олусегун обыграл двоих, пробил и попал в руку Черову – после долгих споров и просмотра ВАР арбитр указал на «точку». Колумбийский нападающий пробил классно, Городовой не дотягивался, но мяч врезался в штангу. А после перерыва пришла и расплата: после прострела Альшина возникла суматоха, на подборе шикарно сыграл Акбашева, подстроившийся под мяч и пробивший точно в угол – 2:2.

Только после мощного обмена ударами игра успокоилась. На поле появились Шапи, Ахметов, Гонгадзе, Суслов, а вот опасные моменты стали исчезать. А за 10 минут до конца молчание нарушил Олег Дмитриев, который с линии вратарской лупил наверняка, но не смог принести сенсационную победу «Факелу» - Сафонов совершил нереальный сейв. В итоге завершилось всё результативной ничьей, очень красивым матчем Воронеж вернулся в РПЛ. И даже может сетовать, что просто красивым, а не победным.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Краснодар
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