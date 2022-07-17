Воронеж красиво вернулся в РПЛ! «Факел» едва не обыграл «Краснодар» на его поле

«Краснодар» принимал «Факел» в рамках первого тура чемпионата России.

Закрывали первый тур РПЛ «Краснодар» и «Факел» под бдительным судейством Сергея Карасёва. Молодая команда Александра Сторожука претерпела минимальные изменения – окончательно лишились легионеров (кроме Кайо, Рамиреса и Кордобы), подписали Ильзата Ахметова, вернулся Шапи. Можно сказать, что «Краснодар» за июнь стал сильнее, а главное – стабильнее. «Быки» не сменили тренера в отличие от многих команд РПЛ.

С прежним наставником и «Факел». Олег Василенко поднял Воронеж в элиту футбола спустя 20 лет, именно он и ведёт команду к новым победам уже в РПЛ. В Краснодаре воронежцами противостояли сразу два мощных форварда – Олусегун и Кордоба, поддержку им оказывали креативные Ионов и Сперцян. В остальном состав «Краснодара» был более адаптирован под оборону собственных ворот, что интересно, учитывая домашний статус игры с «Факелом».

И воронежцы показали, что не зря Сторожук их побаивался. Довольно спорный фол Кривцова на Дмитриеве был одарён штрафным ударом, с которого сам же пострадавший выполнил шикарный навес, Божин пробил в Сафонова, а на добивании подоспел Аслан Дашаев – 0:1. С первого толкового стандарта «Факел» открыл счёт, в первой толковой атаке «Краснодар» сравнял, хотя между этими событиями временная разница в 15 минут.

Олакунле Олусегун из центральной зоны сыграл правее на Алексея Ионова, а тот со средней дистанции нанёс прекрасный удар в дальний нижний угол. Алексей Городовой прыгал, но не достал – 1:1. Ещё до перерыва «быки» вышли вперёд. Александр Черников перед штрафной площади «Факела» получил по ногам от Романа Акбашева. В итоге стандарт исполнил Эдуард Сперцян, мяч попал в «стенку», но через рикошет оказался в сетке – 2:1.

А добивать гостей обязан был Кордоба. Олусегун обыграл двоих, пробил и попал в руку Черову – после долгих споров и просмотра ВАР арбитр указал на «точку». Колумбийский нападающий пробил классно, Городовой не дотягивался, но мяч врезался в штангу. А после перерыва пришла и расплата: после прострела Альшина возникла суматоха, на подборе шикарно сыграл Акбашева, подстроившийся под мяч и пробивший точно в угол – 2:2.

Только после мощного обмена ударами игра успокоилась. На поле появились Шапи, Ахметов, Гонгадзе, Суслов, а вот опасные моменты стали исчезать. А за 10 минут до конца молчание нарушил Олег Дмитриев, который с линии вратарской лупил наверняка, но не смог принести сенсационную победу «Факелу» - Сафонов совершил нереальный сейв. В итоге завершилось всё результативной ничьей, очень красивым матчем Воронеж вернулся в РПЛ. И даже может сетовать, что просто красивым, а не победным.