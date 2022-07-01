«Краснодар» пожаловался на уход Ботхейма

«Краснодар» обратился с жалобой в спортивный арбитражный суд (CAS) на уход нападающего Эрика Ботхейма, сообщает «РБ Спорт».

Напомним, весной нынешнего года норвежский футболист приостановил контракт с российским клубом, а в середине мая расторг его в одностороннем порядке, так и не проведя за «быков» ни одной официальной встречи.

Ботхейм перешёл в «Краснодар» в декабре прошлого года из клуба «Будё-Глимт». Сумма трансфера составила около 8 миллионов евро, а сам форвард подписал соглашение на 3,5 года.

Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего Ботхейма в 4 миллиона евро.