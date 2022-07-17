Наставник «Краснодара»: «Это провал»

«Краснодар» не сумел начать с победы свои выступления в очередном сезоне российской Премьер-лиги, «быки» принимали дома дебютанта РПЛ «Факел», но быстро пропустили, а затем, уже переломив ход игры, не смогли удержать победный счет. Александр Сторожук, наставник «Краснодара», недоволен итогами игры. Он признал, что его команда не заслуживала победу.

- Наверное, повезло нам больше, хотя, забей мы пенальти… Ну, я думаю, что мы на победу не наиграли. Что первый, что второй тайм — это провал. Будем разбираться, - заявил Сторожук в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Краснодар» примет дома московский «Спартак», матч состоится 23 июля.