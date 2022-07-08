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Сёмин считает, что Ахметов подходит «Краснодару»

08 Июля 2022 • 09:48 Комментировать
Краснодар
...
Факел
17.07 20:00

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал переход экс-полузащитника ЦСКА Ильзата Ахметова в «Краснодар».

Сёмин считает, что 24-летний Ахметов подходит «Краснодару» по стилю игры, поэтому специалист верит, что в новой команде футболиста ждёт успех.

«Ахметов был одним из самых перспективных игроков ЦСКА. Думаю, он впишется в игру «Краснодара». Главное, чтобы он играл постоянно», — приводит слова Сёмина «РБК Спорт».

В минувшем сезоне Ахметов провёл за «армейцев» 22 матча, забив два гола и отдав три результативные передачи. В «Краснодар» полузащитник перешёл на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Ильзат Ахметов
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