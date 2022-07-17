Василенко: «Очень рады были, что это празднование совпало именно с «Краснодаром»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в эфире канала «Матч Премьер».

- Во-первых, мы попали на футбольный праздник. И этим праздником нужно насладиться сегодня. Мы очень рады были, что именно это празднование совпало именно с «Краснодаром», потому что я очень рад здесь оказаться. У нас до сих пор дружеские отношения со всеми. Здесь большая семья, я очень рад всех видеть.

- В любом случае готовились к «Краснодару», разбирали игру «Краснодара», футболистов. При этом разборе на что обращали внимание? На что делали основной упор?

- Команда работает с мячом, команда сыграна, давно вместе, быстрая команда. Играет в средний и короткий пас, ищет проникающие передачи. Вот об этом мы говорили и сказали ребятам о том, что будут нас раздвигать, стараться за счет крайних атакующих игроков, вытаскивать, будут нейтрализовывать наши атаки по вертикали. Но посмотрим, что из этого получится.