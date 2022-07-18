Канчельскис рассказал, какой из клубов удивил его в первом туре РПЛ

Экс-нападающий национальной сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился своими впечатлениями от стартового тура Премьер-лиги.

Во время интервью «Чемпионату» эксперт заявил, что его больше всех удивил воронежский «Факел», который смог дать бой «Краснодару».

По словам Канчельскиса, его также приятно удивили подмосковные «Химки», сумевшие отобрать очки у петербургского «Зенита».

Напомним, что встреча между «Краснодаром» и «Факелом» завершилась результативной ничьей со счетом 2:2. В противостоянии «Химок» и «Зенита» был зафиксирован счет 1:1.