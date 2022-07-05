Ткаченко — о Крыховяке в «Краснодаре»: «У человека серьёзный контракт, им всем с этим жить»

Футбольный агент Герман Ткаченко прокомментировал возвращение полузащитника «Краснодара» Гжегожа Крыховяка в Россию.

Напомним, весной нынешнего года польский футболист приостановил контракт с российским клубом, перейдя в греческий АЕК. Но летом футболист вернулся в «Краснодар».

«Крыховяк вернулся? Поверьте, они были бы рады что-то изменить. У человека серьёзный контракт на два года. Им всем с этим жить», — приводит слова Ткаченко Sport24.

В минувшем сезоне 32-летный Крыховяк провёл за «Краснодар», АЕК и «Локомотив» в общей сложности 26 матчей, забив семь голов и отдав пять результативных передач.